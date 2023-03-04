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Генштаб: РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 150 атак — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 06:49
Генштаб: РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 150 атак — карта боев - Фото
Боец ВСУ (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Вооруженные Силы Украины отбили более 150 атак россиян за минувшие сутки в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки. 

На Купянском и Лиманском направлениях отбиты атаки оккупантов в районах Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного и Веселого Донецкой области.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Россияне не оставляют попыток окружить Бахмут, за сутки ВСУ отбили многочисленные атаки в районах Васюковки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута и Ивановского. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также враг безуспешно атаковал позиции Сил обороны вблизи Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Невельского, Марьинки и Победы. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения пехоты и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Воины сбили самолет Су-34 и восемь БПЛА разных типов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два склада с горючим, а также станцию радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб Кременная
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