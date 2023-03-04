Генштаб: РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 150 атак — карта боев

Вооруженные Силы Украины отбили более 150 атак россиян за минувшие сутки в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки.

На Купянском и Лиманском направлениях отбиты атаки оккупантов в районах Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного и Веселого Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток окружить Бахмут, за сутки ВСУ отбили многочисленные атаки в районах Васюковки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута и Ивановского.

Также враг безуспешно атаковал позиции Сил обороны вблизи Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Невельского, Марьинки и Победы.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения пехоты и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Воины сбили самолет Су-34 и восемь БПЛА разных типов.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два склада с горючим, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.