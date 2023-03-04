Генштаб: РФ штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 150 атак — карта боев
Вооруженные Силы Украины отбили более 150 атак россиян за минувшие сутки в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки.
На Купянском и Лиманском направлениях отбиты атаки оккупантов в районах Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного и Веселого Донецкой области.
Россияне не оставляют попыток окружить Бахмут, за сутки ВСУ отбили многочисленные атаки в районах Васюковки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута и Ивановского.
Также враг безуспешно атаковал позиции Сил обороны вблизи Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Невельского, Марьинки и Победы.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения пехоты и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Воины сбили самолет Су-34 и восемь БПЛА разных типов.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два склада с горючим, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
- 28 февраля 2023 года Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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