"От полка ничего не осталось". Жалобы россиянам не помогли: почти всех убили под Авдеевкой

От мобилизованных в Иркутской области россиян, которые трижды записывали видео с жалобами, как их бросают на фронт пушечным мясом без подготовки, "почти ничего не осталось": украинские защитники уничтожили их при штурме оккупантами Авдеевского укрепрайона. Об этом со ссылкой на родственников мобилизованных пишет Сибирь.Реалии, филиал Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В конце февраля 2023 года иркутяне из полка 1439 ВС РФ записали очередное обращение, как их отправляют на штурмы без подготовки и угрожают статьей о дезертирстве, а они считали, что будут "теробороной".

"Из нас за день сформировали штурмовые подразделения, отправляя штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки... На убой", – жаловались оккупанты.

По их словам, эвакуационные группы террористов ДНР забирают только своих и только с легкими ранениями, а тяжело раненных и убитых бросают, после чего тех зачисляют в "пропавшими без вести".

Читайте также: В Минобороны взялись за оптимизацию работы военкоматов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что "в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы", но в ночь на 1 марта первый и второй батальоны иркутских мобилизованных отправили на штурм Авдеевки, а 3 марта родственники двух оккупантов сообщили, что весь полк практически уничтожен.

"Мой отзвонился – осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении", – сказала жена мобилизованного, добавив, что мужу дали неделю на лечение, после чего его снова отправят на передовую.

В России готовят массовую мобилизацию студентов: разведка опубликовала документ.

Читайте также: Мобилизация в Украине. В ВСУ разъяснили, кого призывают, и что будет за неявку по повестке

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.