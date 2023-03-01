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В Минобороны взялись за оптимизацию работы военкоматов

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 19:47
В Минобороны взялись за оптимизацию работы военкоматов - Фото
Фото: facebook.com/ganna.maliar

Представители Минобороны, Генштаба и руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, бывшие военкоматы) обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП, учитывая жалобы граждан и новые вызовы, продиктованные войной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Совещание состоялось под председательством первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Полномасштабное вторжение создало новые вызовы по всем направлениям, в том числе и для ТЦК СП, отметила Маляр. По ее словам, помимо увеличенного объема работы, появился ряд задач, продиктованных войной.

"Поэтому сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан", – говорится в сообщении.

Маляр сообщила, что на совещании отработали следующие вопросы:

– нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК СП;
– усовершенствование процедуры заключения контракта на службу;
– цифровизация работы ТЦК СП;
– соблюдение прав лиц, призываемых по мобилизации;
– работа ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших.

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.
  • 16 февраля в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

Читайте также: Минобороны: Мобилизация – залог победы. РФ пытается ее сорвать, нарушение прав недопустимо

Вадим Ребрина
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минобороны мобилизация военкомат Анна Маляр тцк сп
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