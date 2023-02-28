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Минобороны: Мобилизация — залог победы. РФ пытается ее сорвать, нарушение прав недопустимо

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 20:11
Минобороны: Мобилизация — залог победы. РФ пытается ее сорвать, нарушение прав недопустимо - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Россия пытается сорвать процесс мобилизации в Украине, которая является залогом победы, но нарушение прав при призыве недопустимо. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, россияне пытаются сорвать мобилизацию и запускают информационные кампании, чтобы дискредитировать призыв в Украине. 

"Они бьют по человеческому ресурсу. Много вбрасывается дискуссий на эту тему. Часть кампаний направлены на то, чтобы она не произошла. Мобилизация — это залог победы. Мы правовое государство, в такой ситуации недопустимо нарушение прав", — сказала Маляр.

Она отметила, что некоторые проблемы во время мобилизации есть, так как это большая нагрузка на территориальные центры комплектования.

"Мы должны осознавать, что мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, на войне воюют люди, оружие не стреляет само собой", — подчеркнула замминистра. 

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.

Читайте также: Мобилизация: в Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными

Дмитро Гриниченко
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война минобороны мобилизация Анна Маляр
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