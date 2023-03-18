В Константиновке оккупанты обстреляли магазин "Детский мир" — видео обстрела
18.03.2023, 22:57
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Константиновке (фото - t.me/pavlokyrylenko_donoda)
В Константиновке Донецкой области в результате обстрела города российскими войсками шестеро гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Момент обстрела попал на видео камеры наблюдения.
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По информации Кириленко, российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Ураган". Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир".
Руководитель ОВА приводит следующие данные о последствиях: повреждено 10 частных домов, девять многоэтажек, школу, детский магазин, десяток частных автомобилей и гаражи.
Местные Telegram-каналы публикуют видео обстрела "Детского мира".
- Также сегодня российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Краматорск Донецкой области. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
- Утром российские войска обстреляли ракетами С-300 Запорожье. В результате разрушен один из объектов жилищного комплекса.
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