В Константиновке оккупанты обстреляли магазин "Детский мир" — видео обстрела

В Константиновке Донецкой области в результате обстрела города российскими войсками шестеро гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Момент обстрела попал на видео камеры наблюдения.

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По информации Кириленко, российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Ураган". Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир".

Руководитель ОВА приводит следующие данные о последствиях: повреждено 10 частных домов, девять многоэтажек, школу, детский магазин, десяток частных автомобилей и гаражи.

Местные Telegram-каналы публикуют видео обстрела "Детского мира".

Также сегодня российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Краматорск Донецкой области. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Утром российские войска обстреляли ракетами С-300 Запорожье. В результате разрушен один из объектов жилищного комплекса.

Вадим Ребрина

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