Блинкен назвал союз Китая и России "браком по расчету", оценив роль Путина в нем
Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне недавнего визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву назвал отношения России и Китая "браком по расчету", в котором Москва является "младшим партнером". Об этом сообщает Barron's.
"Отчасти из-за того, что мировоззрение у них совсем другое, чем у нас, у них заключен брак по расчету", — сказал он, добавив, что в этих отношениях Россия является "младшим партнером".
Блинкен заявил, что Китай продвигает "нелиберальное" видение мирового порядка и хочет заменить США на этой позиции, однако госсекретарь не уверен, что именно этого хочет Россия и, в частности, российский диктатор Владимир Путин.
"Он, скорее, хочет мирового беспорядка", – объясняет он, имея в виду Путина.
Также Блинкен в очередной раз заметил, что "дипломатическая, политическая и, в какой-то степени, материальная поддержка Москвы Пекином, безусловно, противоречит интересам США в прекращении войны России против Украины".
- 20 марта 2023 года Блинкен заявил, что визит Си в Москву дает "дипломатическое прикрытие" военным преступлениям России.
- 22 марта он отметил, что Китай "очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну России против Украины".
- На фоне выданного Путину ордера на арест госсекретарь США призвал мировые страны схватить российского диктатора, если он приедет к ним.
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