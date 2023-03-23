Блинкен назвал союз Китая и России "браком по расчету", оценив роль Путина в нем

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне недавнего визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву назвал отношения России и Китая "браком по расчету", в котором Москва является "младшим партнером". Об этом сообщает Barron's.

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"Отчасти из-за того, что мировоззрение у них совсем другое, чем у нас, у них заключен брак по расчету", — сказал он, добавив, что в этих отношениях Россия является "младшим партнером".

Блинкен заявил, что Китай продвигает "нелиберальное" видение мирового порядка и хочет заменить США на этой позиции, однако госсекретарь не уверен, что именно этого хочет Россия и, в частности, российский диктатор Владимир Путин.

"Он, скорее, хочет мирового беспорядка", – объясняет он, имея в виду Путина.

Также Блинкен в очередной раз заметил, что "дипломатическая, политическая и, в какой-то степени, материальная поддержка Москвы Пекином, безусловно, противоречит интересам США в прекращении войны России против Украины".

20 марта 2023 года Блинкен заявил, что визит Си в Москву дает "дипломатическое прикрытие" военным преступлениям России.

22 марта он отметил, что Китай "очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну России против Украины".

На фоне выданного Путину ордера на арест госсекретарь США призвал мировые страны схватить российского диктатора, если он приедет к ним.

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Мілана Головань

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