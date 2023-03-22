Китай очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну в Украине – Блинкен

Китай очень внимательно следит за тем, как США и мир реагируют на вторжение России в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Сенате, передает Reuters.

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Блинкен подчеркнул, что если России будет позволено безнаказанно атаковать своего соседа, это откроет ящик Пандоры для потенциальных агрессоров и приведет к мировому конфликту.

"Ставки в Украине выходят далеко за пределы Украины… Я думаю, что это оказывает глубокое влияние, например, на Азию", – сказал госсекретарь США, отметив, что Япония и Южная Корея стали союзниками Украины.

Он сказал, что не верит, что Китай поставляет летальное оружие России.

"На сегодня мы не видели, чтобы они пересекали эту черту", – сказал Блинкен.

Как отмечается, российское вторжение вызвало споры о том, как война повлияет на политику Китая в отношении Тайваня.

"Я думаю, что если в Китае смотрят на это – а они очень внимательно смотрят на это – они извлекут уроки того, как мир объединится или не объединится, чтобы противостоять агрессии", – сказал Блинкен.

Лидер Китая Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

Визит Си завершился без соглашения по поводу строительства нового газопровода Сила Сибири-2, которого в России ждут многие годы.

По словам посла ФРГ в Украине, Китай не выдвигал никаких реальных мирных предложений по войне РФ против Украины.

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Наталія Медведєва

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