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Китай очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну в Украине – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 20:55
Китай очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну в Украине – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Китай очень внимательно следит за тем, как США и мир реагируют на вторжение России в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Сенате, передает Reuters.

Блинкен подчеркнул, что если России будет позволено безнаказанно атаковать своего соседа, это откроет ящик Пандоры для потенциальных агрессоров и приведет к мировому конфликту.

"Ставки в Украине выходят далеко за пределы Украины… Я думаю, что это оказывает глубокое влияние, например, на Азию", – сказал госсекретарь США, отметив, что Япония и Южная Корея стали союзниками Украины.

Он сказал, что не верит, что Китай поставляет летальное оружие России.

"На сегодня мы не видели, чтобы они пересекали эту черту", – сказал Блинкен.

Как отмечается, российское вторжение вызвало споры о том, как война повлияет на политику Китая в отношении Тайваня.

"Я думаю, что если в Китае смотрят на это – а они очень внимательно смотрят на это – они извлекут уроки того, как мир объединится или не объединится, чтобы противостоять агрессии", – сказал Блинкен.

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Наталія Медведєва
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Китай война Энтони Блинкен
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