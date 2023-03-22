Китай не выдвигал мирных предложений, пусть сначала скажут слово "война" — посол ФРГ

Китай не выдвигал никаких реальных мирных предложений по войне РФ против Украины. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, цитирует ее Укринформ.

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По ее словам, документ Китая из 12 пунктов не является мирным планом, так как есть план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов, а также резолюция Генеральной ассамблеи ООН.

Она отметила, что нет смысла искать что-то новое, если план лежит на столе.

Дипломат заявила, что Берлин разделяет пункт позиции КНР о недопустимости ядерной эскалации, однако в части, где идет речь о поддержке Пекином территориальной целостности государств, нет четкой формулировки, что и Украина имеет на это право.

Фельдгузен подчеркнула, что Китаю стоит называть войну войной, а не конфликтом, а также требовать выведения российских войск с территории Украины.

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Дмитро Гриниченко

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