Китай не выдвигал мирных предложений, пусть сначала скажут слово "война" — посол ФРГ
22.03.2023, 13:43
Анка Фельдгузен (Фото: EPA)
Китай не выдвигал никаких реальных мирных предложений по войне РФ против Украины. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, цитирует ее Укринформ.
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По ее словам, документ Китая из 12 пунктов не является мирным планом, так как есть план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов, а также резолюция Генеральной ассамблеи ООН.
Она отметила, что нет смысла искать что-то новое, если план лежит на столе.
Дипломат заявила, что Берлин разделяет пункт позиции КНР о недопустимости ядерной эскалации, однако в части, где идет речь о поддержке Пекином территориальной целостности государств, нет четкой формулировки, что и Украина имеет на это право.
Фельдгузен подчеркнула, что Китаю стоит называть войну войной, а не конфликтом, а также требовать выведения российских войск с территории Украины.
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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