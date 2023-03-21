Си Цзиньпин повторил мантру Китая про "мир". Сказал: Растет число сторонников переговоров
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что якобы "большинство стран выступают за мир и переговоры" в контексте войны РФ против Украины. Об этом он сказал во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным в Москве, цитирует его пропагандистское агенство Синьхуа, которое контролирует Компартия Китая.
Китайцы заявляют, что Путин и Си провели "углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", а лидер КНР подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры, и против подливания масла в огонь".
"История показывает, что конфликты в конечном итоге должны решаться путем диалога и переговоров", — сказал Си.
Он отметил, что недавно Пекин опубликовал "мирный план", где выступил против "менталитета холодной войны и односторонних санкций".
"Чем сложнее, тем больше мы должны оставлять дверь открытой для мира, чем острее противоречия, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога", — заявил глава КНР.
- 20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
- Украина ожидает, что Си убедит Путина остановить войну.
- Правительство Британии считает, что китайский лидер должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить на Путина, дабы тот прекратил бомбардировать украинские города.
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