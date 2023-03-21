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Си Цзиньпин повторил мантру Китая про "мир". Сказал: Растет число сторонников переговоров

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21.03.2023, 08:24
Си Цзиньпин повторил мантру Китая про
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что якобы "большинство стран выступают за мир и переговоры" в контексте войны РФ против Украины. Об этом он сказал во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным в Москве, цитирует его пропагандистское агенство Синьхуа, которое контролирует Компартия Китая.

Китайцы заявляют, что Путин и Си провели "углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", а лидер КНР подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры, и против подливания масла в огонь".

"История показывает, что конфликты в конечном итоге должны решаться путем диалога и переговоров", — сказал Си.

Он отметил, что недавно Пекин опубликовал "мирный план", где выступил против "менталитета холодной войны и односторонних санкций". 

"Чем сложнее, тем больше мы должны оставлять дверь открытой для мира, чем острее противоречия, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога", — заявил глава КНР.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

  • 20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
  • Украина ожидает, что Си убедит Путина остановить войну.
  • Правительство Британии считает, что китайский лидер должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить на Путина, дабы тот прекратил бомбардировать украинские города.

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Дмитро Гриниченко
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