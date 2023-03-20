Си Цзиньпин собирается поговорить с Зеленским после поездки к Путину — Financial Times
20.03.2023, 09:23
Си Цзиньпин (Фото: EPA)
Глава КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Издание пишет, что после визита в Москву, который состоится 20 марта, Си собирается поговорить с Зеленским.
Это станет первым прямым контактом глав Украины и Китая с начала большой войны РФ против Украины. О чем именно Си хочет говорить с украинским президентом, не называется.
Визит в Москву будет первым для главы КНР за последние четыре года.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Си Цзиньпин едет в Москву, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.
- Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия.
Читайте также: Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином. МИД Китая отвечает уклончиво: Связь со всеми
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии