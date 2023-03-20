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Си Цзиньпин собирается поговорить с Зеленским после поездки к Путину — Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 09:23
Си Цзиньпин собирается поговорить с Зеленским после поездки к Путину — Financial Times - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что после визита в Москву, который состоится 20 марта, Си собирается поговорить с Зеленским. 
Это станет первым прямым контактом глав Украины и Китая с начала большой войны РФ против Украины. О чем именно Си хочет говорить с украинским президентом, не называется.
Визит в Москву будет первым для главы КНР за последние четыре года. 
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Си Цзиньпин едет в Москву, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".

  • Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
  • МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.
  • Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия. 

Читайте также: Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином. МИД Китая отвечает уклончиво: Связь со всеми

Дмитро Гриниченко
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