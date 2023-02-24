Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Министерство иностранных дел Китая опубликовало "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины. Пекин говорит об уважении территориальной целостности стран и призывает к переговорам.

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В первом пункте Китай призывает к уважению суверенитета всех стран на основе международного права, а также территориальной целостности.

Далее Пекин говорит об "отказе от менталитета холодной войны, так как безопасность стран не должна достигаться за счет других".

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — сказано в сообщении.

В третьем пункте КНР говорит о прекращении боевых действий и перемирии.

"Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем восстановлении прямого диалога с целью постепенной деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня", — заявляют в Пекине.

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Четвертый пункт предлагает возобновление мирных переговоров и "политическому урегулированию".

В пятом, шестом и седьмом пунктах Китай упоминает необходимость решения гуманитарных вопросов, защиты гражданских, военнопленных, а также поддержки безопасности атомных электростанций.

Отдельно КНР подчеркивает неприемлемость применения ядерного оружия, а также выступает против "исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия в любых обстоятельствах".

Кроме этого Китай говорит о содействии экспорту зерна и выступает против "односторонних санкций".

В заключительных двух пунктах КНР заявляет о необходимости поддержки промышленных и логистических цепочек для работы мировой экономики, а также содействии "постконфликтной реконструкции в зонах конфликта".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Дмитро Гриниченко

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