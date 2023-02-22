МИД Китая опровергает информацию о намерении КНР дать России оружие

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает поставки оружия России для использования его в войне против Украины, обвинив Соединенные Штаты и НАТО в распространении лжи относительно потенциальной роли Пекина в войне. Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь на очередном пресс-брифинге, сообщает CNN.

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"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является хитростью, использованной и раскрытой в начале украинского кризиса", — сказал спикер МИД.

Он также сказал, что Китай призывает НАТО "прекратить порочить КНР необоснованными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старого менталитета холодной войны об игре с нулевой суммой и противостоянии блоков, а также перестать разжигать конфронтацию"

Представитель МИД Китая обвинил США и другие страны НАТО в том, что они "наибольший источник оружия на поле боя в Украине".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием".

19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит оказать военную помощь России.

22 февраля главный дипломат Китая Ван И обсудил войну РФ против Украины с секретарем Совбеза страны-оккупанта Николаем Патрушевым в Москве. Государственный секретарь США Энтони Блинкен снова заявил о том, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений россиянам, и предостерег Пекин от этого шага.

Вадим Ребрина

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