МИД Китая опровергает информацию о намерении КНР дать России оружие
Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает поставки оружия России для использования его в войне против Украины, обвинив Соединенные Штаты и НАТО в распространении лжи относительно потенциальной роли Пекина в войне. Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь на очередном пресс-брифинге, сообщает CNN.
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"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является хитростью, использованной и раскрытой в начале украинского кризиса", — сказал спикер МИД.
Он также сказал, что Китай призывает НАТО "прекратить порочить КНР необоснованными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старого менталитета холодной войны об игре с нулевой суммой и противостоянии блоков, а также перестать разжигать конфронтацию"
Представитель МИД Китая обвинил США и другие страны НАТО в том, что они "наибольший источник оружия на поле боя в Украине".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием".
- 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит оказать военную помощь России.
- 22 февраля главный дипломат Китая Ван И обсудил войну РФ против Украины с секретарем Совбеза страны-оккупанта Николаем Патрушевым в Москве. Государственный секретарь США Энтони Блинкен снова заявил о том, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений россиянам, и предостерег Пекин от этого шага.
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