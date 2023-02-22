Ван И обсудил войну с Патрушевым в Москве. Блинкен предостерегает Китай от "ужасных шагов"

Главный дипломат Китая Ван И обсудил войну РФ против Украины с секретарем Совбеза страны-оккупанта Николаем Патрушевым в Москве. Государственный секретарь США Энтони Блинкен снова заявил о том, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений россиянам и предостерег Пекин от данного шага.

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Пропагандистские ресурсы Компартии КНР распространили заявление китайского МИД о встрече Ван И и Патрушева 21 февраля.

По словам китайцев, собеседники договорились "противостоять менталитету холодной войны, конфронтации блоков и идеологической оппозиции", а также "укреплять сотрудничество на многосторонней основе для улучшения глобального управления".

Также они обсудили войну РФ против Украины, однако Пекин не раскрывает подробностей.

Тем временем Блинкен снова повторил, что США видят признаки рассмотрения Китаем возможного предоставления вооружений России.

"Это был бы ужасный шаг, но не только с нашей точки зрения, с точки зрения многих других стран в Европе и за ее пределами. И поэтому я надеюсь, что Китай не пойдет на этот шаг", — заявил дипломат.

Он отметил, что президент США Джо Байден сказал главе КНР Си Цзиньпину, что США будут внимательно следить, оказывает ли Китай военную помощь России и помогает ей уклонятся от западных санкций.

"Если он это сделает, это повлечет серьезные проблемы в наших отношениях. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", — подчеркнул Блинкен.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.

19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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