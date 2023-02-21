Китай не передавал "мирный" документ. Важно, чтобы поддержали формулу Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видел документа о мирном урегулировании войны РФ против Украины от Китая. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджой Мелони в Киеве.

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По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил ему о неформальном общении с главным дипломатом КНР Ван И.

"И действительно он сказал, что у них есть какая-то идея документа или резолюции. Для меня подходит наша формула мира, которую уже поддержали много стран", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на то, что ООН поддержит украинский мирный план на заседании 23 февраля.

"Важно, чтобы была одна позиция, но официально я не видел документа. Мы заинтересованы, чтобы государства всего мира – Индия, Африка, Китай, также были привлечены к завершению этой войны и поддержали нашу справедливую формулу", – резюмировал глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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