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Глава Китая готовит "мирную речь" на 24 февраля – вице-премьер Италии

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 09:24
Глава Китая готовит
Антонио Таяни и Ван И (фото - ЕРА)

Руководитель Китая Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Такую информацию он взял из разговора с китайским дипломатом Ваном И, заведующим канцелярией комиссии ЦК Компартии по иностранным делам, пишет Sky News.

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Никаких подробностей пока нет.

На встрече 16 февраля в Риме Таяни, по его словам, заявил топ-дипломату КНР о "необходимости оказать давление на Россию, чтобы она благоприятствовала условиям справедливого мира, поддерживая дипломатию, эффективные санкции, гуманитарную помощь и справедливость для жертв".

Помимо этого, в сообщении МИД Италии говорится, что вице-премьер призвал Пекин "играть ключевую роль в содействии миру".

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Ожидается, что в ходе европейского вояжа Ван выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности (17-19 февраля).

Китай не осудил геноцидную войну россиян против Украины, отказываясь официально даже называть происходящее войной (используется термин "украинский кризис"), и постоянно заявляет, что он "за мир".

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Євген Пилипенко
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Антонио Таяни Китай война си цзиньпин речь 24 февраля
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