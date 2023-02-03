Китай планирует военное вторжение на Тайвань до 2027 года – директор ЦРУ

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет в течение четырех лет создать предпосылки для военного вторжения Китая на Тайвань. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает японская NHK.

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Во время выступления в Джорджтаунском университете Бернс сказал, что разведслужбы США располагают данными, что глава Китая ориентировал вооруженные силы КНР быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года.

"Это не означает, что он намерен начать вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", – сказал директор ЦРУ.

Он также добавил, что "не стал бы недооценивать амбиции Си в отношении Тайваня".

Ранее сообщалось, что по мнению Бернса, хотя глава КНР, вероятно, был "выбит из колеи" слабыми военными действиями России в Украине, он до сих пор остается "привержен партнерству", о котором Пекин и Москва объявили в прошлом году.

В январе 2022 года Бернс во время визита в Киев предупредил Зеленского, что россияне хотят его убить.

Он также приезжал в Украину в ноябре: тогда он спрогнозировал продолжение ракетных атак РФ, и шансов на переговоры не видел.

Также в конце осени Бернс заявил, что у российского диктатора Путина "много проблем из-за войны", но сейчас его власти это не угрожает.

Сергій Бережний

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