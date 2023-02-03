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Китай планирует военное вторжение на Тайвань до 2027 года – директор ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 23:37
Китай планирует военное вторжение на Тайвань до 2027 года – директор ЦРУ - Фото
Уильям Бернс (фото - EPA)

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет в течение четырех лет создать предпосылки для военного вторжения Китая на Тайвань. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает японская NHK.

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Во время выступления в Джорджтаунском университете Бернс сказал, что разведслужбы США располагают данными, что глава Китая ориентировал вооруженные силы КНР быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года.

"Это не означает, что он намерен начать вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", – сказал директор ЦРУ. 

Он также добавил, что "не стал бы недооценивать амбиции Си в отношении Тайваня".

Ранее сообщалось, что по мнению Бернса, хотя глава КНР, вероятно, был "выбит из колеи" слабыми военными действиями России в Украине, он до сих пор остается "привержен партнерству", о котором Пекин и Москва объявили в прошлом году.

Сергій Бережний
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Китай директор цру си цзиньпин тайвань Уильям Бернс
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