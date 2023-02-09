"Посмотрите, что с РФ. Хотите так же?" Байден – о беседе с Си Цзиньпином летом 2022 года

Отношения США с Китаем после инцидента с китайским аэростатом-разведчиком КНР над Америкой не ухудшились; Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, – только к конкуренции. Об этом американский лидер Джо Байден заявил PBS News.

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Он сказал, что не общался с китайским лидером Си Цзиньпином после сбивания аэростата над США, но уверен в том, что от этого отношения между двумя странами и их лидерами не могли ухудшиться.

"Еще во время телефонного разговора летом прошлого года я дал понять Си Цзиньпину, что мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не ищем конфликта", – сказал Байден.

Как подчеркивает президент США, у Китая есть большой потенциал, однако экономика страны "находится не в самом лучшем состоянии". Основной причиной, по которой китайский лидер стремится поддерживать отношения с США и Европой, сказал Байден, ссылаясь на слова Си, – это факт их инвестиций в китайскую экономику.

Как выразился Байден, он "четко дал понять" Си, что в случае поддержки Китаем России такого не будет.

"Я сказал ему: "Посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских компаний вышли с ее рынка, вы хотите так же? И это не было угрозой, только предостережением", – вспоминает Байден.

Мілана Головань , Євген Пилипенко

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