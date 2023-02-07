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"Недопустимо и безответственно". Пекин возмущен, что ВВС США сбили их высотный аэростат

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 14:53
Мао Нин (фото - ЕРА)

Несмотря на заявление Минобороны США, что сбитый над американской территорией китайский аэростат был разведывательным, а не "метеозондом", как утверждают в Пекине, Китай продолжает настаивать – это был гражданский аэростат для метеорологических и других исследовательских целей. Об этом, отвечая на вопросы западных СМИ, заявила на брифинге спикер МИД КНР Мао Нин.

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По ее словам, "под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления" аэростат "далеко отклонился от запланированного курса", и это "совершенно неожиданный, единичный случай, вызванный форс-мажорными обстоятельствами".

"Преднамеренное раздувание этого вопроса американской стороной и даже применение силы недопустимы и безответственны", – сказала дипломат.

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В МИД КНР подчеркнули, что сбивание аэростата – "явно чрезмерная реакция" США, и Пекин "категорически против этого".

"Перед лицом такого рода неожиданных, единичных инцидентов обе стороны, в особенности США, должны действовать спокойно, профессионально и корректно, без применения силы", – резюмировала китайский дипломат.

Неизвестно, когда власти КНР сообщили в Вашингтон, что их "метеозонд" "отклонился от курса" и залетел в воздушное пространство США, – и было ли это сделано вообще. 

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Євген Пилипенко
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МИД КНР Китай геополитика воздушный шар зонд аэростат Мао Нин метеозонд
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