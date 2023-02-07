Байден: Мы правильно поступили, что сбили шар. Мы не собираемся отступать, Китай это понял

Президент США Джо Байден считает правильным решение сбить китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал над США. Об этом он заявил на лужайке Белого дома, передает CNN.

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На вопрос, меняет ли этот инцидент отношения США и Китая, Байден ответил отрицательно.

"Мы дали понять Китаю, что собираемся делать, они понимают нашу позицию, мы не собираемся отступать. Мы поступили правильно, и вопрос не в ослаблении или усилении, это просто реальность", – сказал он.

У него также спросили, почему КНР сделала такой наглый шаг, Байден рассмеялся и ответил: "Это китайское правительство".

Он добавил, что это – не вопрос о доверии к Китаю, а "вопрос о воздушном шаре и попытках шпионить за Соединенными Штатами". Байден отметил, что Пекин сразу признал китайскую принадлежность шара, но не предназначение аэростата.

Этот инцидент является вопиющим нарушением воздушного пространства США и никак не помог разрядке в отношениях между странами, добавил координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби.

Вечером 4 февраля США все-таки сбили китайский аэростат-разведчик в прямом эфире. Перед этим он пролетал над Монтаной, где расположены шахты с ядерными ракетами.

Китай сперва извинялся и заявлял, что аэростат был климатическим и якобы случайно залетел в США. А после сбития назвал чрезмерной реакцию США и пригрозил ответными мерами.

На фоне скандала был отложен визит в Пекин главы Госдепа Энтони Блинкена.

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Марко Сировой

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