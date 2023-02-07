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Байден: Мы правильно поступили, что сбили шар. Мы не собираемся отступать, Китай это понял

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 06:40
Байден: Мы правильно поступили, что сбили шар. Мы не собираемся отступать, Китай это понял - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает правильным решение сбить китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал над США. Об этом он заявил на лужайке Белого дома, передает CNN.

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На вопрос, меняет ли этот инцидент отношения США и Китая, Байден ответил отрицательно.

"Мы дали понять Китаю, что собираемся делать, они понимают нашу позицию, мы не собираемся отступать. Мы поступили правильно, и вопрос не в ослаблении или усилении, это просто реальность", – сказал он.

У него также спросили, почему КНР сделала такой наглый шаг, Байден рассмеялся и ответил: "Это китайское правительство".

Он добавил, что это – не вопрос о доверии к Китаю, а "вопрос о воздушном шаре и попытках шпионить за Соединенными Штатами". Байден отметил, что Пекин сразу признал китайскую принадлежность шара, но не предназначение аэростата.

Этот инцидент является вопиющим нарушением воздушного пространства США и никак не помог разрядке в отношениях между странами, добавил координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби.

  • Вечером 4 февраля США все-таки сбили китайский аэростат-разведчик в прямом эфире. Перед этим он пролетал над Монтаной, где расположены шахты с ядерными ракетами.
  • Китай сперва извинялся и заявлял, что аэростат был климатическим и якобы случайно залетел в США. А после сбития назвал чрезмерной реакцию США и пригрозил ответными мерами.
  • На фоне скандала был отложен визит в Пекин главы Госдепа Энтони Блинкена.

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Марко Сировой
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Китай воздушный шар джо байден джон кирби аэростат
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