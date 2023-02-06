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США не планируют возвращать Китаю обломки аэростата-шпиона

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 23:34
США не планируют возвращать Китаю обломки аэростата-шпиона - Фото
Китайский аэростат-шпион (фото: twitter.com/Stormchaser_T

США заявили, что не планируют возвращать в Пекин обломки китайского аэростата-шпиона, сбитого Пентагоном 4 февраля, даже после того, как технические эксперты закончили анализ возможностей наблюдения, которые были на борту воздушного шара. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представитель Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

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По словам Кирби, Вашингтон не планирует возвращать обломки аэростата Китаю.

Пекин утверждает, что аэростат использовался для гражданских метеорологических исследований, но США отвергли это заявление.

На вопрос, вернут ли США какие-либо части воздушного шара, извлеченные военно-морскими водолазами, проводившими спасательную операцию у побережья Южной Каролины, Кирби сказал: "Мне ничего неизвестно о планах по его возврату".

Китай обвинил США в нарушении "духа международного права" за сбитый воздушный шар.

"На самом деле, именно поэтому мы и сделали это примерно в шести милях от побережья, внутри нашего территориального воздушного пространства, чтобы мы могли соблюдать международное право, – сказал Кирби. – В отличие от китайцев, которые не соблюдали международное право, пролетев над суверенным воздушным пространством США".

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США используют все спасенные части воздушного шара и его оборудования, чтобы получить максимум информации об этой системе.

Салливан добавил, что военные посоветовали сбить аэростат именно над водой, чтобы "создать большую возможность для нас эффективно использовать обломки, чем если бы они были сбиты над сушей".

Кирби подчеркнул, что США по-прежнему привержены попыткам стабилизировать американо-китайские отношения, которые опустились до наихудшего уровня с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в 1979 году.

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Наталія Медведєва
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Китай джон кирби аэростат
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