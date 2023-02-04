Пентагон заметил второй воздушный шар Китая, теперь над Латинской Америкой – AFP
04.02.2023, 06:43
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)
На американским континентом заметили еще один китайский воздушный шар – на этот раз в районе Латинской Америки. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает AFP.
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"Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы считаем, что это еще один китайский разведывательный воздушный шар", – заявил представитель Пентагона.
Как отмечается Райдер не уточнил точное местонахождение шара.
- Первый замеченный китайские аэростат решено было не сбивать, поскольку он "не представляет непосредственной угрозы".
- На фоне такого вмешательства в аэрокосмическое пространство США в Белом доме отменили уже согласованный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.
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