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Пентагон заметил второй воздушный шар Китая, теперь над Латинской Америкой – AFP

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 06:43
Пентагон заметил второй воздушный шар Китая, теперь над Латинской Америкой – AFP - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

На американским континентом заметили еще один китайский воздушный шар – на этот раз в районе Латинской Америки. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает AFP.

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"Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы считаем, что это еще один китайский разведывательный воздушный шар", – заявил представитель Пентагона.

Как отмечается Райдер не уточнил точное местонахождение шара.

  • Первый замеченный китайские аэростат решено было не сбивать, поскольку он "не представляет непосредственной угрозы".
  • На фоне такого вмешательства в аэрокосмическое пространство США в Белом доме отменили уже согласованный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

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Наталія Медведєва
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пентагон Китай разведка аэростат
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