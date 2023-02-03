США отложили визит Блинкена в Пекин после пролета китайского аэростата над Монтаной

В Белом доме решили отложить уже согласованный визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Китай после обнаружения китайского высотного аэростата, который был обнаружен над военными объектами в Монтане. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам источников, которые знакомы с вопросом, первый за пять лет визит госсекретаря США в Китай, который намечался на следующую неделю, отложен. Причиной этого называют китайский высотный аэростат, который военные США засекли над районом ядерных пусковых установок в Монтане.

Аэростат решено было не сбивать, поскольку он не представляет непосредственной угрозы. Однако в Белом доме решили, что на этом фоне поездка Блинкена в Пекин будет воспринята как "неправильный сигнал", утверждают источники.

МИД Китая уже заявил, что КНР сожалеет, что неуправляемый гражданский аэростат попал в воздушное пространство США. Пекин утверждает, что это не разведывательный аппарат, а климатический зонд.

США и Япония назвали растущее военное сотрудничество Китая и России "провокационным".

РФ получает микрочипы из Нидерландов через китайских посредников, пишет NOS.

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Сергій Бережний

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