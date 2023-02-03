UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США отложили визит Блинкена в Пекин после пролета китайского аэростата над Монтаной

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 18:10
США отложили визит Блинкена в Пекин после пролета китайского аэростата над Монтаной - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

В Белом доме решили отложить уже согласованный визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Китай после обнаружения китайского высотного аэростата, который был обнаружен над военными объектами в Монтане. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам источников, которые знакомы с вопросом, первый за пять лет визит госсекретаря США в Китай, который намечался на следующую неделю, отложен. Причиной этого называют китайский высотный аэростат, который военные США засекли над районом ядерных пусковых установок в Монтане.

Аэростат решено было не сбивать, поскольку он не представляет непосредственной угрозы. Однако в Белом доме решили, что на этом фоне поездка Блинкена в Пекин будет воспринята как "неправильный сигнал", утверждают источники.

МИД Китая уже заявил, что КНР сожалеет, что неуправляемый гражданский аэростат попал в воздушное пространство США. Пекин утверждает, что это не разведывательный аппарат, а климатический зонд.

Читайте также: Главный китайский разработчик ядерного оружия покупал американские чипы в обход санкций

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Госдепартамент США Китай Энтони Блинкен аэростат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 