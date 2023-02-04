В Госдепе назвали ситуацию с китайским аэростатом-разведчиком нарушением суверенитета США

Присутствие китайского аэростата-разведчика в воздушном пространстве Соединенных Штатов Америки является явным нарушением суверенитета США. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

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Как отмечается, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД КНР Ван И и сообщил об отмене своего визита в Китай в связи с присутствием китайского аэростата-разведчика в воздушном пространстве США.

Госсекретарь заявил, что это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки.

Блинкен пояснил главе МИД КНР, что в свете этого нерешенного вопроса было бы нецелесообразно посещать Пекин в настоящее время.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены дипломатическому взаимодействию и поддержанию открытых линий связи, и что он будет готов посетить Пекин, как только позволят условия.

Первый замеченный китайские аэростат решено было не сбивать, поскольку он "не представляет непосредственной угрозы".

На фоне такого вмешательства в аэрокосмическое пространство США в Белом доме отменили уже согласованный визит Блинкена в Пекин.

Утром 4 февраля появилась информация о втором китайском аэростате-разведчике – над Латинской Америкой.

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Наталія Медведєва

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