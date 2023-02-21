Мы ждем текст "мирного плана" от Китая — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что глава канцелярии комиссии иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И поделился с ним основными элементами "мирного плана".

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Кулеба сказал, что он "с нетерпением ожидает полный документ", после чего украинская сторона подробно его изучит.

"Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы, только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – пояснил министр МИД.

Кулеба отметил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира" остается первоочередным приоритетом.

Он также акцентировал, что все действия Китая в контексте войны России против Украины должны быть направлены на защиту принципа территориальной целостности Украины. В противном случае, говорит Кулеба, "это может повлечь за собой изменение ситуации на мировой карте".

18 февраля 2023 года на Мюнхенской конференции Кулеба заявил, что он не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.

До этого лидер Китая Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, заявил глава МИД Италии.

Мілана Головань

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