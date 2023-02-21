Мы ждем текст "мирного плана" от Китая — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что глава канцелярии комиссии иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И поделился с ним основными элементами "мирного плана".
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Кулеба сказал, что он "с нетерпением ожидает полный документ", после чего украинская сторона подробно его изучит.
"Мы с нетерпением ожидаем получить текст, поскольку это не то, где можно сделать выводы, только услышав, о чем план. Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – пояснил министр МИД.
Кулеба отметил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира" остается первоочередным приоритетом.
Он также акцентировал, что все действия Китая в контексте войны России против Украины должны быть направлены на защиту принципа территориальной целостности Украины. В противном случае, говорит Кулеба, "это может повлечь за собой изменение ситуации на мировой карте".
- 18 февраля 2023 года на Мюнхенской конференции Кулеба заявил, что он не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.
- До этого лидер Китая Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, заявил глава МИД Италии.
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