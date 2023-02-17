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В Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча между НАТО, ЕС и Украиной

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 15:20
В Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча между НАТО, ЕС и Украиной - Фото
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (фото - NATO)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля впервые проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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В своем Twitter Кулеба отметил, что это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

Министр также добавил, что с нетерпением ждет мероприятия.

Политики встретятся с утра в штаб-квартире НАТО, а затем состоится совместная пресс-конференция.

Кроме того, с 17 по 19 февраля состоится Мюнхенская конференция безопасности, где Кулеба будет продвигать три приоритетных темы: поставки дальнобойных ракет в Украину и открытие поставок боевых самолетов, членство Украины в НАТО, а также будущее России.

Мілана Головань
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ЕС нато йенс столтенберг брюссель дмитрий кулеба Жозеп Боррель
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