В Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча между НАТО, ЕС и Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля впервые проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
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В своем Twitter Кулеба отметил, что это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.
Министр также добавил, что с нетерпением ждет мероприятия.
Политики встретятся с утра в штаб-квартире НАТО, а затем состоится совместная пресс-конференция.
Кроме того, с 17 по 19 февраля состоится Мюнхенская конференция безопасности, где Кулеба будет продвигать три приоритетных темы: поставки дальнобойных ракет в Украину и открытие поставок боевых самолетов, членство Украины в НАТО, а также будущее России.
- 9 февраля Кулеба обнародовал семь цитат, звучавших за кулисами саммита ЕС.
- Он также намерен поговорить с госсеком США Блинкеном и топ-дипломатом Китая.
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