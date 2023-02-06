Кулеба назвал три приоритета Украины на Мюнхенской конференции безопасности

В этом году на Мюнхенской конференции безопасности Украина будет продвигать три приоритетных темы. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает МИД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам главы МИД, Мюнхенская конференция безопасности будет очень важной, на ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности.

Кулеба отметил, что в центре внимания конференции будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом.

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – заявил министр.

Мюнхенская конференция безопасности (MSC) состоится с 17 по 19 февраля 2023 года, одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

25 января Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца.

Читайте также: Кулеба о танках Leopard от Польши: Вы помогли нам снести эту стену

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.