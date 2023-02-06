Кулеба назвал три приоритета Украины на Мюнхенской конференции безопасности
В этом году на Мюнхенской конференции безопасности Украина будет продвигать три приоритетных темы. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает МИД.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам главы МИД, Мюнхенская конференция безопасности будет очень важной, на ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности.
Кулеба отметил, что в центре внимания конференции будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом.
"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – заявил министр.
Мюнхенская конференция безопасности (MSC) состоится с 17 по 19 февраля 2023 года, одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.
- 25 января Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца.
Читайте также: Кулеба о танках Leopard от Польши: Вы помогли нам снести эту стену
Комментарии