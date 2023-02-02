Кулеба про танки Leopard от Польши: "Вы помогли нам снести эту стену"

Решения о передаче Украине современной военной техники разрушают надежды Путина переломить ход войны в свою пользу, и содействие Польши для получения танков Leopard помогло "сломать еще одну стену". Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Niezalezna.pl.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр подчеркнул, Украина благодарна союзникам "за важные и новаторские решения по предоставлению новых пакетов оборонной поддержки", и что каждое такое решение разрушает надежды российского диктатора Владимира Путина переломить ход войны в его пользу.

"Отдельно хотелось бы обратить внимание на имеющее огромные последствия решение Польши передать Украине танки Leopard. Вы помогли нам снести еще одну стену", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что ради "решительной победы свободы" не может быть "табу и запретных тем, касающихся поставок самого мощного оружия", и что именно этим кредо украинская дипломатия руководствуется при переговорах.

"Мы будем укреплять оборонный потенциал Украины и мощь украинской армии через "Рамштайн" и другие эффективные форматы до тех пор, пока оккупанты не смогут больше сопротивляться и продолжать террор против нашего народа", – заявил министр.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

2 февраля появились сообщения, что Дания планирует приобрести в Германии 20 списанных танков Leopard 1A5, которые будут отремонтированы и переданы ВСУ.

2 февраля Politico написала, что США могут разрешить союзникам передать Украине истребители F-16.

Читайте также: Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.