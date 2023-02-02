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Кулеба про танки Leopard от Польши: "Вы помогли нам снести эту стену"

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 16:19
Кулеба про танки Leopard от Польши:
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Решения о передаче Украине современной военной техники разрушают надежды Путина переломить ход войны в свою пользу, и содействие Польши для получения танков Leopard помогло "сломать еще одну стену". Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Niezalezna.pl.

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Министр подчеркнул, Украина благодарна союзникам "за важные и новаторские решения по предоставлению новых пакетов оборонной поддержки", и что каждое такое решение разрушает надежды российского диктатора Владимира Путина переломить ход войны в его пользу.

"Отдельно хотелось бы обратить внимание на имеющее огромные последствия решение Польши передать Украине танки Leopard. Вы помогли нам снести еще одну стену", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что ради "решительной победы свободы" не может быть "табу и запретных тем, касающихся поставок самого мощного оружия", и что именно этим кредо украинская дипломатия руководствуется при переговорах. 

"Мы будем укреплять оборонный потенциал Украины и мощь украинской армии через "Рамштайн" и другие эффективные форматы до тех пор, пока оккупанты не смогут больше сопротивляться и продолжать террор против нашего народа", – заявил министр.

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Сергій Бережний
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война польша военная помощь рамштайн Leopard Ддмитрий Кулеба
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