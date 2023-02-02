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Дания готова передать Украине 20 отремонтированных танков Leopard 1A5 – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 11:34
Дания готова передать Украине 20 отремонтированных танков Leopard 1A5 – СМИ - Фото
Танк Leopard 1A5 ВС Дании (скриншот)

Дания якобы планирует приобрести 20 списанных танков Leopard 1A5 с хранения на складе немецкой компании FFG, которые отремонтирует и отправят Силам обороны Украину. Об этом пишет датский ресурс OLFI.

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30 января 2023 года президент Зеленский сообщил, что Дания "согласилась присоединиться к танковой коалиции".

У компании FFG есть на складах около 100 танков Leopard в этой устаревшей модификации, приобретенных ею в 2010 году в Дании, чтобы переоборудовать их и затем перепродать.

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Дания заказала 120 Leopard 1A3 немецкого производства в июне 1974 года и модернизировала эти танки до 1A5. Также страна получила еще 110 танков 1A3 со склада немецкой армии.

Відео: ChieftainMK12

Leopard 1A5 вооружен пушкой, способной вести огонь на дистанцию до 3 км всеми стандартными 105-мм снарядами НАТО. Боезапас – 60 снарядов (42 в корпусе и 18 в башне).

Обзор Leopard 1A5 от Defence Express.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

Євген Пилипенко
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