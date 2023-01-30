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Президент Владимир Зеленский подробно обсудил оборонные нужды с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении. На совместной с Фредериксен пресс-конференции президент заявил, что Дания согласилась присоединиться к танковой коалиции.

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По словам президента, сегодня он встретился и провел переговоры с делегацией Дании – с премьер-министром и представителями коалиции партий.

"Мы очень подробно говорили об оборонных потребностях Украины. О том, что нам может помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что Дания поддержала Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine.

"Тот факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира", – отметил президент.

ДОПОЛНЕНО в 21:00. На совместной с Фредериксен пресс-конференции Зеленский заявил, что Дания выразила готовности присоединиться к танковой коалиции, а также обсуждалась возможность противовоздушной и противокорабельной обороны для юга Украины.

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Наталія Медведєва

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