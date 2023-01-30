Зеленский: РФ очень хочет реванша. Будем их понемногу останавливать и готовить контратаку
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя. Об этом он сказал на брифинге в Одессе после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая приехала в Украину.
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Он сказал, что все последние запросы к западным партнерам о военной помощи делались исходя из этого.
"С первого дня получения информации от нашей разведки, а затем – от государств-партнеров, которую я – как президент – имел и получал, начал коммуницировать по закрытой связи с лидерами других стран. Все эти вопросы связаны с рисками реванша России", – сказал Зеленский.
Он заявил, что российские оккупационные силы постоянно усиливаются новыми группами военных и наемников-вагнеровцев.
"Россия очень хочет какого-то большого реванша. Я думаю, что она его начала. Я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-нибудь положительным результатом наступления. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех потихоньку останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление", – сказал Зеленский.
- Генсек НАТО заявил в понедельник, что Путин готовится к усилению боевых действий против Украины и верит в свою победу.
- Секретарь СНБО на прошлой неделе сказал, что Россия готовит новую волну наступления в Украине до 24 февраля.
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