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Зеленский: РФ очень хочет реванша. Будем их понемногу останавливать и готовить контратаку

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 19:58
Зеленский: РФ очень хочет реванша. Будем их понемногу останавливать и готовить контратаку - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя. Об этом он сказал на брифинге в Одессе после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая приехала в Украину.

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Он сказал, что все последние запросы к западным партнерам о военной помощи делались исходя из этого.

"С первого дня получения информации от нашей разведки, а затем – от государств-партнеров, которую я – как президент – имел и получал, начал коммуницировать по закрытой связи с лидерами других стран. Все эти вопросы связаны с рисками реванша России", – сказал Зеленский.

Он заявил, что российские оккупационные силы постоянно усиливаются новыми группами военных и наемников-вагнеровцев.

"Россия очень хочет какого-то большого реванша. Я думаю, что она его начала. Я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-нибудь положительным результатом наступления. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех потихоньку останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление", – сказал Зеленский.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский война наступление
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