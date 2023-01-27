Данилов: К 24 февраля Россия готовит новую волну наступления, известно, на каких участках

Россия готовит новую волну наступления в Украине к 24 февраля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

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"Сейчас они готовятся к максимальной активизации. С учетом того, что это люди из "совка", и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-нибудь сделать", – сказал Данилов.

По его словам, прежде всего оккупанты получили задачу захватить Донецкую и Луганскую области, "чтобы они полностью вышли на границы".

Кроме того, как сообщил секретарь СНБО, российские военные уже неделю разведывают оборонные возможности украинских сил в Запорожском направлении.

"И сейчас есть определенное накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ на этот счет", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что в России уже понимают, что они стратегически проиграли войну, и их шансы победить Украины равны нулю.

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Наталія Медведєва

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