Путин планирует новое наступление и готовится к многолетней войне – Bloomberg

Спустя почти год после вторжения в Украину, которое должно было занять несколько недель, российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление, в то же время готовя свою страну к многолетнему конфликту с США и их союзниками. Об этом говорится в статье Bloomberg, написанной на основе мнений официальных лиц, их советников и экспертов.

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Кремль стремится продемонстрировать, что может вернуть инициативу после нескольких месяцев потерь.

Москва давит на Киев и его сторонников, чтобы они согласились на перемирие, которое оставит России контроль над захваченной территорией.

В то же время Путин не может отрицать слабости вооруженных сил, на создание которых он потратил десятилетия после того, как его войска потеряли более половины захваченных территорий Украины.

Однако Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России нести потери, которые уже исчисляются десятками тысяч, позволят ей победить.

По словам источников, близких к Кремлю, новое наступления может начаться уже в феврале-марте – до того, как Киев получит танки из США и Европы.

Новый виток мобилизации в России возможен уже весной.

Решимость Путина предвещает еще одну эскалацию его войны, поскольку Киев готовит новый собственный удар.

Российский диктатор считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным.

По мнению официальных лиц США, попытки России захватить Бахмут истощили украинские силы, отвлекли войска и подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах.

После успешных наступлений Украины летом и осенью Россия усилила оборонительные рубежи, используя траншеи, противотанковые ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение.

Американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически неподвижными линиями фронта – сценарий, который может оказаться в пользу России с ее большим населением и военной промышленностью.

В более долгосрочной перспективе Путин утвердил планы по увеличению армии почти на 50% в течение нескольких лет, развертыванию новых сил вблизи Финляндии и в оккупированных регионах Украины. Школы и университеты восстанавливают курсы военной подготовки.

Хотя новая волна санкционного давления — в частности, ограничение цен на экспорт российской нефти — сократила доходы Кремля, она пока не ограничивает возможности Путина финансировать войну. По мнению экономистов, у России все еще есть доступ к миллиардным резервам в юанях, которые не затронуты санкциями и могут помочь преодолеть дефицит бюджета на 2-3 года.

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Наталія Медведєва

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