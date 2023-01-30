UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек НАТО: Мы видим, что Путин готовится к новой войне в Украине и верит в свою победу

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 18:14
Генсек НАТО: Мы видим, что Путин готовится к новой войне в Украине и верит в свою победу - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит признаков того, что российский диктатор Владимир Путин откажется от своих захватнических целей, и прогнозирует, что РФ снова попытается получить контроль над Украиной. Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает пресс-служба НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно, даже больше", – сказал Столтенберг.

Также, по его словам, россияне активно приобретают новое оружие, наращивают собственное производство и покупают вооружение у других авторитарных государств.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Так что, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что результаты возможных переговоров в будущем неразрывно связаны с результатами на поле боя, но пока Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров.

"Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины, – это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", – сказал Столтенберг.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война наступление йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 