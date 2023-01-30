Генсек НАТО: Мы видим, что Путин готовится к новой войне в Украине и верит в свою победу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит признаков того, что российский диктатор Владимир Путин откажется от своих захватнических целей, и прогнозирует, что РФ снова попытается получить контроль над Украиной. Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает пресс-служба НАТО.

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"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно, даже больше", – сказал Столтенберг.

Также, по его словам, россияне активно приобретают новое оружие, наращивают собственное производство и покупают вооружение у других авторитарных государств.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Так что, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что результаты возможных переговоров в будущем неразрывно связаны с результатами на поле боя, но пока Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров.

"Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины, – это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", – сказал Столтенберг.

В этой речи Столтенберг подтвердил, что КНДР поставляет ракеты российским оккупантам.

Также генсек НАТО призвал власти Южной Кореи пересмотреть политику отказа от военной помощи Украине и начать помогать ВСУ вооружениями и боеприпасами.

Оксана Житнюк

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