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Столтенберг в Сеуле убеждает Южную Корею помочь Украине оружием. Сегодня там будет и Остин

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 09:48
Столтенберг в Сеуле убеждает Южную Корею помочь Украине оружием. Сегодня там будет и Остин - Фото
Йенс Столтенберг в Сеуле (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Южной Кореи пересмотреть политику отказа от военной помощи Украине и начать помогать Силам обороны вооружениями и боеприпасами. О визите координатора Альянса в Азию пишет Reuters.

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Выступая в Институте перспективных исследований в Сеуле, он поблагодарил страну за гуманитарную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, потому что "существует срочная потребность" в боеприпасах.

"Если мы не хотим, чтобы победили самодержавие и тирания, тогда [украинцам] нужно оружие, это реальность. Я призываю Республику Корея продолжать и активизировать конкретный вопрос военной поддержки", – обратился он.

Закон запрещает южнокорейцам поставлять оружие странам, участвующим в военных конфликтах.

Генсек НАТО в качестве аргумента в ответ привел в пример "несколько союзников по НАТО (Германия, Швеция и Норвегия), которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта, но изменили эту политику" ради Украины.

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Как отмечает агентство, на встречах с высокопоставленными южнокорейскими чиновниками Столтенберг утверждал, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами планеты, и что Альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.

Столтенберг заявил, что "чрезвычайно важно, чтобы Россия не выиграла эту войну" не только для украинцев, но и для того, чтобы не дать авторитарным лидерам, в том числе в Пекине, сигнал, что они могут добиться желаемого силой.

Сегодня, 30 января, в Сеул прибудет министр обороны США Ллойд Остин и встретится со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом.

После Южной Кореи генсек НАТО отправится в Японию.

Євген Пилипенко
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