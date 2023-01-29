Глава МИД Италии: Мы не воюем с Россией и не дадим ВСУ танки – только оружие для обороны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Украине наступательное оружие – только оборонительное. Об этом он сказал в эфире Rai3, передает информагентство Nova.

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"Сейчас нужно сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, потому что это позволит Киеву сесть за стол мирных переговоров", – сказал министр.

Он заявил, что Италия "работает на мир" и готова отправить "только оборонительное оружие".

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, и итальянских танков в Украине не будет", – подчеркнул он.

Глава МИД Италии считает, что президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину рано или поздно придется сесть за стол переговоров.

В конце декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна продолжит помогать Украине в войне против России.

22 января глава МИД Италии Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Оксана Житнюк

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