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Глава МИД Италии: Мы не воюем с Россией и не дадим ВСУ танки – только оружие для обороны

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 22:10
Глава МИД Италии: Мы не воюем с Россией и не дадим ВСУ танки – только оружие для обороны - Фото
Антонио Таяни (фото - Flickr Европарламента)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Украине наступательное оружие – только оборонительное. Об этом он сказал в эфире Rai3, передает информагентство Nova.

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"Сейчас нужно сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, потому что это позволит Киеву сесть за стол мирных переговоров", – сказал министр.

Он заявил, что Италия "работает на мир" и готова отправить "только оборонительное оружие".

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против российского народа, и итальянских танков в Украине не будет", – подчеркнул он.

Глава МИД Италии считает, что президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину рано или поздно придется сесть за стол переговоров.

Оксана Житнюк
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Антонио Таяни италия военная помощь
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