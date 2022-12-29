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Мелони пообещала, что Италия продолжит помогать Украине. Надеется, что РФ признает ошибку

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 14:36
Мелони пообещала, что Италия продолжит помогать Украине. Надеется, что РФ признает ошибку - Фото
Джорджа Мелони (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна продолжит помогать Украине в войне против России. Об этом она сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, цитирует ее газета The Guardian.

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По ее словам, Рим продолжит помогать Киеву в военных действиях.

Она отметила, что надеется, что Россия "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до тех пор Италия будет защищать Украину. 

"Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины", — заявила Мелони.

Ранее в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Мелони сказала, что Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. 

Читайте также: Мелони: Нельзя просто взять и объявить мир в Украине. Военные расходы — в наших интересах 

Дмитро Гриниченко
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война италия военная помощь Джорджа Мелони
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