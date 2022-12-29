Мелони пообещала, что Италия продолжит помогать Украине. Надеется, что РФ признает ошибку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна продолжит помогать Украине в войне против России. Об этом она сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, цитирует ее газета The Guardian.
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По ее словам, Рим продолжит помогать Киеву в военных действиях.
Она отметила, что надеется, что Россия "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до тех пор Италия будет защищать Украину.
"Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины", — заявила Мелони.
Ранее в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Мелони сказала, что Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ.
- Новое правительство Джорджи Мелони должно одобрить шестой пакет военной помощи для Украины, чтобы противостоять российскому вторжению, – если не изменится ситуация, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.
- 20 октября Мелони заявила, что новое правительство будет "проевропеским и пронатовским". 21 октября Мелони стала первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра и сформировала правительство.
- Она сказала, что Италия не намерена поддаваться на шантаж со стороны Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину.
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