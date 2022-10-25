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Италия не поддастся на энергетический шантаж Путина, это бы усугубило проблемы – Мелони

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25.10.2022, 13:40
Италия не поддастся на энергетический шантаж Путина, это бы усугубило проблемы – Мелони - Фото
Джоджа Мелони (Фото - скриншот видео)

Новое правительство Италии не намерено поддаваться на шантаж со стороны российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони, признав, что страна столкнулась с одними из самых сложных проблем со времен Второй мировой войны, передает Reuters.

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"Если мы поддадимся путинскому шантажу в сфере энергетики, проблема не решится, а усугубится, открыв путь к новым требованиям и шантажу", – сказала премьер-министр.

В своем первом выступлении перед парламентом Мелони также подчеркнула, что продолжит политику бывшего премьер-министра Марио Драги по поддержке Украины в войне с Россией.

Она отметила, что правительство Италии предложит финансовую поддержку семьям и компаниям, пострадавшим от энергетического кризиса, предупредив, что высокая стоимость этой инициативы означает, что ее администрации, возможно, придется отложить выполнение некоторых из своих более дорогостоящих предвыборных обещаний.

"Контекст, в котором правительству придется действовать, очень сложный, возможно, самый сложный со времен Второй мировой войны", – сказала Мелони, добавив, что в следующем году экономика может погрузиться в рецессию.

Но она сказала, что Италия в своем стремлении преодолеть штормы современности остается "самым красивым кораблем в ​​мире".

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Наталія Медведєва
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