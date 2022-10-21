В Италии сформировано правительство, Джорджа Мелони показала список министров
Президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил создание правительства страны лидеру крайне правой партии "Братья Италии" Джордже Мелони, сообщает офис итальянского президента.
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Мелони стала первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра.
Как сообщила новый премьер, министром иностранных дел станет Антонио Таяни (бывший глава Европарламента, партия Вперед Италия), министром инфраструктуры и транспорта - Маттео Сальвини ("Лига севера"), министром финансов - Джанкарло Джорджетти ("Лига севера"), министром обороны – Гуидо Крозетто ("Братья Италии"), министром юстиции – Карло Нордио ("Братья Италии"), министром внутренних дел – Маттео Пьянтедози ("Лига севера").
Новое правительство будет приведено к присяге в субботу.
- 26 сентября Демократическая партия Италии признала поражение на выборах в парламент.
- 28 сентября Мелони пообещала Зеленскому "поддержку в деле свободы украинского народа".
- 20 октября Мелони заявила, что новое правительство будет "проевропеским и пронатовским".
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