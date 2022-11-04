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Минобороны Италии: Передадим Украине шестой пакет помощи, если ситуация не изменится

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 15:54
Минобороны Италии: Передадим Украине шестой пакет помощи, если ситуация не изменится - Фото
Гвидо Крозетто (Скриншот видео)

Новое правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони должно одобрить шестой пакет военной помощи для Украины, чтобы противостоять российскому вторжению, – если не изменится ситуация. Об этом заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, передает ANSA.

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Как отмечается, этот шаг согласуется с заверениями Мелони союзникам по НАТО и ЕС в том, что ее новое правительство не намерено противоречить политике Запада в отношении Украины.

"Единственное, что мы не можем сделать в такое сложное время, как то, которое мы сейчас переживаем, – это потерять связь с нашими международными союзниками, ЕС и Атлантическим альянсом", – сказал Крозетто.

Он отметил, что в сложившейся ситуации есть только один путь – помогать Украине.

"Есть только один способ действовать и решать. Если ситуация в Украине не изменится, будет шестой указ о предоставлении новой военной помощи", – заявил министр обороны Италии.

Читайте также: В Италии сенатор поставил под сомнение поддержку Украины. МИД: У Мелони четкая позиция

Наталія Медведєва
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война италия военная помощь Джорджа Мелони Гвидо Крозетто
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