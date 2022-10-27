В Италии сенатор поставил под сомнение поддержку Украины. МИД: У Мелони четкая позиция
Итальянский сенатор Массимилиано Ромео заявил, что украинцы не должны в одиночку решать, как вести войну против России, а также поставил под сомнение безоговорочную поддержку Украины. Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что это личное мнение политика, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони четко артикулировала — страна будет и дальше поддерживать Украину.
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В ответ на заявление Мелони о том, что Украина должна сама решать, как вести войну, Ромео сказал, что Италии стоит уважать волю украинцев, "но лучше сказать, что международное сообщество будет принирешать в пользу Украины".
Он попросил Мелони "проявить мужество" и настаивать на созыве конференции по безопасности в Европе, чтобы Италия "была способна обусловить международный геополитический сценарий и не довольствоваться безоговорочной поддержкой Украины".
"Вместе с Францией и Германией мы входим в число стран-основателей, а также тех, кто в условиях непрекращающегося конфликта рискует больше всего. Конференция может стать возможностью начать мирные переговоры, поскольку теперь даже США понимают, что это может быть путь, по которому можно пойти", — сказал политик.
Олег Николенко отметил, что заявление итальянского сенатора отображает его личное мнение, а Мелони четко артикулировала позицию Италии — продолжение поддержки Украины и безоговорочное право украинцев определять свое будущее.
Спикер МИД подчеркнул, что почти в каждой стране найдутся политики, которые будут пытаться понравиться российскому диктатору Владимиру Путину.
"В то же время они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Но без мира в Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно заботятся об интересах своей страны", — резюмировал он.
- 20 октября Мелони заявила, что новое правительство будет "проевропеским и пронатовским".
- 21 октября Мелони стала первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра и сформировала правительство.
- Она сказала, что Италия не намерена поддаваться на шантаж со стороны Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину.
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