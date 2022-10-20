Берлускони обвинил Зеленского в войне. Сказал, что на Путина "давят" внутри РФ — LaPresse

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Владимир Зеленский виноват в войне России против Украины и попытался оправдать российского диктатора Владимира Путина, который ведет войну на уничтожение украинского народа. Соответствующую аудиозапись с выступлением политика на собрании его партии Forza Italia опубликовало издание LaPresse, передает La Stampa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В своем выступлении Берлускони просит однопартийцев держать рассказанное в "строжайшей тайне". Он заявил, что после подписания минских соглашений в 2014 году, Украина якобы обязалась "не нападать" на террористов ЛДНР, однако "бросила все это к черту".

Самих террористов экс-премьер Италии называет "двумя республиками".

Берлускони сказал, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Насчет Владимира Путина он подчеркнул, что диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.

"Он вошел в Украину и столкнулся с неожиданной и непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада. И война из двухнедельной операции стала войной двухсот лет", — сказал политик.

В апреле Берлускони осудил вторжение России в Украину и сказал, что глубоко разочарован и опечален поведением Путина, добавив, что массовые убийства мирных жителей являются настоящими военными преступлениями.

В начале сентября Берлускони заявил, что он мог бы стать посредником в переговорах о мире между Зеленским и Путиным. В Офисе президента назвали странным предложение Берлускони.

23 сентября Берлускони заявил, что Путина "толкнули" к войне российские националисты.

Читайте также: Путин и Берлускони обменялись "милыми письмами" – Politico

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.