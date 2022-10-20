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Берлускони обвинил Зеленского в войне. Сказал, что на Путина "давят" внутри РФ — LaPresse

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 06:36
Берлускони обвинил Зеленского в войне. Сказал, что на Путина
Сильвио Берлускони (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Владимир Зеленский виноват в войне России против Украины и попытался оправдать российского диктатора Владимира Путина, который ведет войну на уничтожение украинского народа. Соответствующую аудиозапись с выступлением политика на собрании его партии Forza Italia опубликовало издание LaPresse, передает La Stampa.

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В своем выступлении Берлускони просит однопартийцев держать рассказанное в "строжайшей тайне". Он заявил, что после подписания минских соглашений в 2014 году, Украина якобы обязалась "не нападать" на террористов ЛДНР, однако "бросила все это к черту".

Самих террористов экс-премьер Италии называет "двумя республиками". 

Берлускони сказал, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 

Насчет Владимира Путина он подчеркнул, что диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину. 

"Он вошел в Украину и столкнулся с неожиданной и непредсказуемой ситуацией сопротивления со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада. И война из двухнедельной операции стала войной двухсот лет", — сказал политик.

  • В апреле Берлускони осудил вторжение России в Украину и сказал, что глубоко разочарован и опечален поведением Путина, добавив, что массовые убийства мирных жителей являются настоящими военными преступлениями.
  • В начале сентября Берлускони заявил, что он мог бы стать посредником в переговорах о мире между Зеленским и Путиным. В Офисе президента назвали странным предложение Берлускони.
  • 23 сентября Берлускони заявил, что Путина "толкнули" к войне российские националисты.

Читайте также: Путин и Берлускони обменялись "милыми письмами" – Politico 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Сильвио Берлускони война владимир путин
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