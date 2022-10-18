Путин и Берлускони обменялись "милыми письмами" – Politico

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони "восстановил отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным. Аудиозапись с такими признаниями Берлускони опубликована в итальянских медиа, сообщает Politico.

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Берлускони выступил на совещании фракции своей партии Вперед Италия, на котором обсуждалось формирование нового правительства. В аудиозаписи он говорит, что его беспокоят отношения Италии с Россией, поскольку, как он утверждает, "министры заявили, что мы уже воюем с Россией, потому что поставляем оружие Украине".

Затем он добавляет, что "немного восстановил отношения с Путиным".

"На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско и столь же милым письмом", – говорит Берлускони в аудиозаписи.

Берлускони отрицает, что возобновил отношения с Путиным, и утверждает, что рассказал в парламенте "старую историю об эпизоде ​​многолетней давности".

Партия Берлускони Вперед Италия входит в правящую парламентскую коалицию. Лидер коалиции Джорджия Мелони предпринимает значительные усилия, чтобы дистанцироваться от России, она называет вторжение в Украину "неприемлемым крупномасштабным актом войны путинской России" и выступает за военную помощь Украине.

В апреле Берлускони осудил вторжение России в Украину и сказал, что глубоко разочарован и опечален поведением Путина, добавив, что массовые убийства мирных жителей являются настоящими военными преступлениями.

В начале сентября Берлускони заявил, что он мог бы стать посредником в переговорах о мире между Зеленским и Путиным. В Офисе президента назвали странным предложение Берлускони.

23 сентября Берлускони заявил, что Путина "толкнули" к войне российские националисты.

Сергій Бережний

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