Мелони: Нельзя просто взять и объявить мир в Украине. Военные расходы — в наших интересах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нельзя просто взять и объявить мир в Украине и настояла на необходимости военных расходов. Об этом она сказала на конференции послов Италии в Фарнезине, цитирует ее Rai News.

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По ее словам, мир и свобода в Европе не должны восприниматься как должное — она отметила, что ничто не должно восприниматься как должное, если нет осознания необходимости его защищать.

Мелони заявила, что за войной РФ против Украины стоят "более серьезные проблемы, которые касаются не только Украины и России".

"Италия четко и без колебаний встала на сторону Украины. Путеводной звездой остается диалог для справедливого мира для украинцев, вопрос сложный, нельзя просто объявить мир, чтобы его получить", — сказала премьер.

Она подчеркнула, что военные расходы необходимы для защиты интересов Италии.

"Если вы решите не защищать себя, кто-то другой сделает это за вас, но тогда этот кто-то другой не сделает это бесплатно", — резюмировала Мелони.

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Дмитро Гриниченко

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