Италия рассматривает передачу систем ПВО Украине. Об этом Мелони сказала Зеленскому

Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

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По его словам, он поблагодарил Мелони за солидарность с Украиной и всяческую поддержку со стороны Италии.

Также он поприветствовал выделение правительством Мелони дополнительных 10 млн евро помощи.

Премьер Италии, в свою очередь, сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО Украине.

Кроме этого, лидеры обсудили украинскую "формулу мира".

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Дмитро Гриниченко

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