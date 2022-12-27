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Италия рассматривает передачу систем ПВО Украине. Об этом Мелони сказала Зеленскому

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 17:48
Италия рассматривает передачу систем ПВО Украине. Об этом Мелони сказала Зеленскому - Фото
Владимир Зеленский, Андрей Сибига и Дмитрий Кулеба (Фото - ОП)

Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

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По его словам, он поблагодарил Мелони за солидарность с Украиной и всяческую поддержку со стороны Италии.

Также он поприветствовал выделение правительством Мелони дополнительных 10 млн евро помощи. 

Премьер Италии, в свою очередь, сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО Украине.

Кроме этого, лидеры обсудили украинскую "формулу мира". 

Читайте также: Мелони: Нельзя просто взять и объявить мир в Украине. Военные расходы — в наших интересах 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война италия военная помощь Джорджа Мелони
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