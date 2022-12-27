Италия рассматривает передачу систем ПВО Украине. Об этом Мелони сказала Зеленскому
Италия рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от атак РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.
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По его словам, он поблагодарил Мелони за солидарность с Украиной и всяческую поддержку со стороны Италии.
Также он поприветствовал выделение правительством Мелони дополнительных 10 млн евро помощи.
Премьер Италии, в свою очередь, сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО Украине.
Кроме этого, лидеры обсудили украинскую "формулу мира".
- Новое правительство Джорджи Мелони должно одобрить шестой пакет военной помощи для Украины, чтобы противостоять российскому вторжению, – если не изменится ситуация, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.
- 20 октября Мелони заявила, что новое правительство будет "проевропеским и пронатовским". 21 октября Мелони стала первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра и сформировала правительство.
- Она сказала, что Италия не намерена поддаваться на шантаж со стороны Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину.
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