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Италия и Франция заканчивают подготовку комплекса ПВО SAMP/T для передачи Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 16:24
Италия и Франция заканчивают подготовку комплекса ПВО SAMP/T для передачи Украине - Фото
Антонио Таяни (фото - Flickr Европарламента)

Италия совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

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Таяни сказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро и готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО.

"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и сверх того планируются другие действия, которые мы не разглашаем", – сказал министр. 

Таяни подчеркнул, что Италия "поддерживает все способы достижения справедливого мира в Украине", который возможен только при восстановлении территориальной целостности страны. "Для союзников Украины совершенно ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", – сказал он.

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Сергій Бережний
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Антонио Таяни италия система пво SAMP/T
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