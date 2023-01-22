Италия и Франция заканчивают подготовку комплекса ПВО SAMP/T для передачи Украине
Италия совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.
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Таяни сказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро и готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО.
"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и сверх того планируются другие действия, которые мы не разглашаем", – сказал министр.
Таяни подчеркнул, что Италия "поддерживает все способы достижения справедливого мира в Украине", который возможен только при восстановлении территориальной целостности страны. "Для союзников Украины совершенно ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", – сказал он.
- В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.
- 7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.
- 13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.
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