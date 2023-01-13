Италия передаст Украине батарею системы ПВО SAMP/T – СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитно-противоракетного комплекса SAMP/T. Об этом пишет итальянское издание RID.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации издания, две недели назад вопрос еще не был решен из-за сопротивления итальянских военных, которые указывали на то, что Италия имеет на вооружении только пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.

Подробности о схеме передачи SAMP/T засекречены, отмечает издание.

7 января стало известно, что США попросили Италию отправить в Украину SAMP-T.

10 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия должна решить "технические вопросы", прежде чем отправлять в Украину системы ПВО.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.