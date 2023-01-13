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Италия передаст Украине батарею системы ПВО SAMP/T – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 21:55
Италия передаст Украине батарею системы ПВО SAMP/T – СМИ - Фото
Джорджа Мелони (фото - EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитно-противоракетного комплекса SAMP/T. Об этом пишет итальянское издание RID.

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По информации издания, две недели назад вопрос еще не был решен из-за сопротивления итальянских военных, которые указывали на то, что Италия имеет на вооружении только пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.

Подробности о схеме передачи SAMP/T засекречены, отмечает издание.

Вадим Ребрина
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пво италия Джорджа Мелони SAMP/T
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