Италия передаст Украине батарею системы ПВО SAMP/T – СМИ
13.01.2023, 21:55
Джорджа Мелони (фото - EPA)
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитно-противоракетного комплекса SAMP/T. Об этом пишет итальянское издание RID.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По информации издания, две недели назад вопрос еще не был решен из-за сопротивления итальянских военных, которые указывали на то, что Италия имеет на вооружении только пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.
Подробности о схеме передачи SAMP/T засекречены, отмечает издание.
- 7 января стало известно, что США попросили Италию отправить в Украину SAMP-T.
- 10 января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия должна решить "технические вопросы", прежде чем отправлять в Украину системы ПВО.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии