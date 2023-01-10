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Италия должна решить "технические вопросы" перед отправкой Украине ПВО — глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 14:09
Италия должна решить
Антонио Таяни (фото - Flickr Европарламента)

Италия должна решить "технические вопросы", прежде чем отправлять в Украину системы ПВО. Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал итальянской радиостанции Rai Radio 1, сообщает CNN. По его словам, итальянское правительство не замедляет оказание помощи Украине, но не уточнил, в чем заключается проблема с системами ПВО.

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"Оборонный проект является итальянско-французским, мы интенсивно работаем с французами, есть технические проблемы, которые необходимо решить в отношении небюрократических военных аспектов", — сказал Таяни.

"Никакого замедления по проекту ПВО для Украины нет", – сказал глава МИД, добавив, что над проблемой также работает министр обороны страны Гвидо Крозетто.

Вадим Ребрина
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Антонио Таяни пво италия SAMP-T
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