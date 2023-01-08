Италия готовит новый оружейный пакет для Украины. Обсуждаются системы ПВО – глава МИД

Италия готовит новый пакет оружия для Украины, но пока он находится на стадии обсуждения, рассказал в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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"Шестой оборонный пакет еще не утвержден, и, как сообщалось, не будет отправки без соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения передачи систем ПВО, базирующихся на совместных разработках Рима и Парижа", – сказал Таяни.

7 января издание Sky News сообщило, что США просили Италию отправить в Украину итало-французский комплекс противовоздушной обороны SAMP-T. Но Таяни заверил, что ни о каком давлении речь не идет. "Переговоры с Вашингтоном проходят в постоянном и привычном режиме", – сказал он.

Итальянский министр также рассказал, что не видит искренней готовности России к переговорам. Поэтому он опасается, что война закончится нескоро.

"К сожалению, это правда. Хороших новостей нет. Даже прекращение огня было сделано для внутренних целей и односторонним способом. Есть несколько международных игроков, таких как Китай, Турция и США, которые могли бы изменить ситуацию на дипломатическом уровне, но реальных проявлений открытости со стороны России сейчас нет", – сказал Таяни.

Ранее Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках ПВО SAMP-T.

Украина просит систему ПВО SAMP-T с октября, но поставки зависят от нескольких стран. SAMP-T был проектом компаний из Германии, Италии, Франции. Стоит на вооружении двух последних и в экспортной версии – в Сингапуре.

Эти системы можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Они способны поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).

Андрій Водяний

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