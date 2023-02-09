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"Дадим все, что нужно". Кулеба обнародовал семь цитат, звучавших за кулисами саммита ЕС

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 19:50
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал семь цитат, звучавших от партнеров Украины за кулисами саммита ЕС в Брюсселе. Они касались поддержки Украины в войне, необходимости спецтрибунала для российского диктатора Владимира Путина, а также готовности Запада оказывать Украине всю необходимую военную помощь до победы.

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Кулеба опубликовал цитаты из-за кулис саммита ЕС – "от людей, которые не только говорят, но и принимают решения":

→ "Мы найдем юридический и жизнеспособный путь направления замороженных российских денег на компенсацию убытков Украины";

→ "Путин должен понести ответственность за агрессию. Есть политическая воля создать специальный трибунал";

→ "Президент Зеленский, вы образец лидерства во время войны";

→ "Многие вещи казались нам невозможными, а Украина показала, что все возможно";

→ "Мы дадим вам все, что нужно для победы, включая самолеты";

→ "Путин сделал ставку на то, что со временем мы потеряем интерес, а это означает только одно – мы будем еще сильнее вас поддерживать, чем когда-либо";

→ "Украина должна победить".

"Все это сказано разными людьми, но все происходило в закрытом режиме, поэтому, извините, без фамилий. Впрочем, картинка ясна", – отметил Кулеба.

Глава МИД уверен, что командными усилиями в Украину будет доставлено все, что нужно для победы, однако предстоит еще много дискуссий, технических проблем, которые нужно решить с партнерами, в том числе касающихся логистики и стабильности поставок.

  • Вчера в Лондоне Зеленский попросил у Великобритании истребители. Сунак поручил Уоллесу изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать ВСУ.
  • Польша согласится дать Украине истребители, но не первой, сказал премьер Моравецкий.
  • Сегодня перед выступлением Зеленского президент Европарламента Метсола заявила, что союзники должны рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия Украине.

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Оксана Житнюк
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