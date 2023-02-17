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Кулеба поговорит с Блинкеном и топ-дипломатом Китая — обсудит будущее мира без России

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 12:26
Кулеба поговорит с Блинкеном и топ-дипломатом Китая — обсудит будущее мира без России - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заведующим канцелярией комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сообщил в Instagram.

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По его словам, впервые за много лет на конференции не будет России, что является красноречивым итогом прошедшего года. 

"И это не просто вопрос солидарности с борющимся за свою жизнь народом Украины, а прагматический расчет. Это политическая гигиена", — заявил министр.

Он отметил, что кроме мероприятий на конференции у него запланировано более десяти переговоров, в частности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Блинкеном, Ван И, главой МИД Бразилии и другими. 

Кулеба заявил, что приоритетами переговоров будет ускорение военных поставок Украине, вопрос передачи западной авиации, членство в НАТО, реализация формулы мира президента Владимира Зеленского и будущее России. 

"Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России", — резюмировал он. 

Читайте также: Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов

Дмитро Гриниченко
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