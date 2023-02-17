Кулеба поговорит с Блинкеном и топ-дипломатом Китая — обсудит будущее мира без России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заведующим канцелярией комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сообщил в Instagram.
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По его словам, впервые за много лет на конференции не будет России, что является красноречивым итогом прошедшего года.
"И это не просто вопрос солидарности с борющимся за свою жизнь народом Украины, а прагматический расчет. Это политическая гигиена", — заявил министр.
Он отметил, что кроме мероприятий на конференции у него запланировано более десяти переговоров, в частности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Блинкеном, Ван И, главой МИД Бразилии и другими.
Кулеба заявил, что приоритетами переговоров будет ускорение военных поставок Украине, вопрос передачи западной авиации, членство в НАТО, реализация формулы мира президента Владимира Зеленского и будущее России.
"Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России", — резюмировал он.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
- Блинкен заявил, что победа России в войне против Украины развяжет руки агрессорам по всему миру.
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