Кулеба поговорит с Блинкеном и топ-дипломатом Китая — обсудит будущее мира без России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заведующим канцелярией комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сообщил в Instagram.

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По его словам, впервые за много лет на конференции не будет России, что является красноречивым итогом прошедшего года.

"И это не просто вопрос солидарности с борющимся за свою жизнь народом Украины, а прагматический расчет. Это политическая гигиена", — заявил министр.

Он отметил, что кроме мероприятий на конференции у него запланировано более десяти переговоров, в частности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Блинкеном, Ван И, главой МИД Бразилии и другими.

Кулеба заявил, что приоритетами переговоров будет ускорение военных поставок Украине, вопрос передачи западной авиации, членство в НАТО, реализация формулы мира президента Владимира Зеленского и будущее России.

"Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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